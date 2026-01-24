СМИ: Актера Маклакова госпитализировали из-за проблем со зрением

По данным источника, у 65-летнего артиста обнаружили осложненную катаракту, в связи с чем его направили в стационар на обследование. Медики расширили зрачки каплями, проверили глазное дно и измерили давление знаменитости. Не исключено, что актеру предстоит пережить операцию по замене хрусталика.

Известно, что артист жаловался на пелену перед глазами, двоение и ореолы вокруг света по вечерам. На фоне этого Маклакову было трудно читать сценарии и работать с мелким текстом.

Актер Алексей Маклаков известен своими ролями в проектах «Солдаты», «ДМБ», «Елки», «Майор Гром», «Не одна дома», «Юность», «Нулевой пациент», «Дневной дозор» и других картинах, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».