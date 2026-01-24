СМИ: Актера Маклакова госпитализировали из-за проблем со зрением
Звезду сериала «Солдаты», актера Алексея Маклакова госпитализировали из-за проблем со зрением. Об этом сообщает Telegram-канал «Мash».
По данным источника, у 65-летнего артиста обнаружили осложненную катаракту, в связи с чем его направили в стационар на обследование. Медики расширили зрачки каплями, проверили глазное дно и измерили давление знаменитости. Не исключено, что актеру предстоит пережить операцию по замене хрусталика.
Известно, что артист жаловался на пелену перед глазами, двоение и ореолы вокруг света по вечерам. На фоне этого Маклакову было трудно читать сценарии и работать с мелким текстом.
Актер Алексей Маклаков известен своими ролями в проектах «Солдаты», «ДМБ», «Елки», «Майор Гром», «Не одна дома», «Юность», «Нулевой пациент», «Дневной дозор» и других картинах, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Умер режиссер Александр Олейников
- Минобороны: ВС России поразили объекты ВПК Украины
- Минобороны: ВС РФ освободили Старицу в Харьковской области
- Число погибших от взрыва гранаты в Центре профподготовки МВД в Сыктывкаре увеличилось до 2
- СМИ: Актера Маклакова госпитализировали из-за проблем со зрением
- Бессент: В США объявили о возможном выходе Альберты из состава Канады
- На обратной стороне Солнца зафиксировали крупный двойной взрыв
- В Мурманской области демонтируют конструкции поврежденных из-за непогоды ЛЭП
- В Кемеровской области из-за вируса типа А из дома-интерната госпитализировали 46 человек
- В МВД перечислили регионы с самым высоким уровнем смертельных ДТП
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru