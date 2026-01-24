Причиной смерти режиссера Олейникова стал оторвавшийся тромб

Продюсер и режиссер Александр Олейников умер из-за оторвавшегося тромба. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на окружение артиста.

Уточняется, что Олейников скончался дома, когда вышел покурить. Данных о месте и времени прощания пока нет.

Олейников родился в Москве в 1965 году. Он запомнился работой на Первом канале, ТВЦ, телеканалах «Россия», НТВ и «ТВ-6». Он выступал в роли ведущего телепередач «Мое кино» и «Мои новости», соведущего передачи «Вечерний Ургант», а также продюсера многих телепрограмм.

Кроме того, Олейников был продюсером фильмов «Художник», «Любовь-морковь», «Любовь-морковь 2» и других.

Ранее народная артистка России Вера Алентова умерла в возрасте 83 лет.

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
