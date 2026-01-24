Губернатор: Энергоснабжение в Мурманской области восстановят минимум через сутки

Он также попросил жителей городов, которые остались без света и тепла, с пониманием отнестись к ситуации и как можно меньше пользоваться техникой и электроприборами, чтобы снизить дополнительную нагрузку на сеть.

Губернатор добавил, что все усилия для скорейшей ликвидации последствий аварии прилагают специальные службы.

Ранее сообщалось, что более тысячи домов в Приморье лишились электроснабжения после аварии на ПС «Надеждинская». Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

