Губернатор: Энергоснабжение в Мурманской области восстановят минимум через сутки
Нарушенное из-за повреждения пяти опор линий электропередачи энергоснабжение Североморска и Мурманска (Мурманская область) будет восстановлено не ранее, чем через сутки. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава региона Андрей Чибис.
По его словам, в дома уже подается тепло, работу котельных Чибис назвал стабильной.
Он также попросил жителей городов, которые остались без света и тепла, с пониманием отнестись к ситуации и как можно меньше пользоваться техникой и электроприборами, чтобы снизить дополнительную нагрузку на сеть.
Губернатор добавил, что все усилия для скорейшей ликвидации последствий аварии прилагают специальные службы.
Ранее сообщалось, что более тысячи домов в Приморье лишились электроснабжения после аварии на ПС «Надеждинская». Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
