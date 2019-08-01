На Порошенко завели дело о хищениях в армии

На бывшего президента Украины Петра Порошенко заведено новое уголовное дело. Об этом сообщил в Facebook юрист Андрей Портнов. По его словам, дело заведено Государственным бюро расследований (ГБР), пишет РИА ФАН.

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Юрист пишет, что Порошенко совместно с экс-главой Нацбанка Валерией Гонтаревой и чиновниками «Укроборонпрома» и Укрэксибанка занимались хищениями средств армии, отмечает телеканал «360». Речь идёт о суммах в несколько миллиардов гривен, пишет RT.

Ранее СМИ писали, что Пётр Порошенко обрaтился к aмерикaнским лоббистским компaниям зa помощью по уголовным делaм, которые возбуждены в его отношении нa родине.

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ТЕГИ:Пётр ПорошенкоХищенияУголовное Дело

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