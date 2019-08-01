На Порошенко завели дело о хищениях в армии

Юрист пишет, что Порошенко совместно с экс-главой Нацбанка Валерией Гонтаревой и чиновниками «Укроборонпрома» и Укрэксибанка занимались хищениями средств армии, отмечает телеканал «360». Речь идёт о суммах в несколько миллиардов гривен, пишет RT.

Ранее СМИ писали, что Пётр Порошенко обрaтился к aмерикaнским лоббистским компaниям зa помощью по уголовным делaм, которые возбуждены в его отношении нa родине.

