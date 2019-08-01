На Порошенко завели дело о хищениях в армии
На бывшего президента Украины Петра Порошенко заведено новое уголовное дело. Об этом сообщил в Facebook юрист Андрей Портнов. По его словам, дело заведено Государственным бюро расследований (ГБР), пишет РИА ФАН.
Юрист пишет, что Порошенко совместно с экс-главой Нацбанка Валерией Гонтаревой и чиновниками «Укроборонпрома» и Укрэксибанка занимались хищениями средств армии, отмечает телеканал «360». Речь идёт о суммах в несколько миллиардов гривен, пишет RT.
Ранее СМИ писали, что Пётр Порошенко обрaтился к aмерикaнским лоббистским компaниям зa помощью по уголовным делaм, которые возбуждены в его отношении нa родине.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- В Сибири искусственно вызовут дожди для тушения пожаров
- В Белом море пропали 10 туристов из Петербурга
- Опубликовано видео с «призраком» Есенина
- В МЧС назвали причину распространения лесных пожаров в Сибири
- Почему Трамп предложил России помощь в тушении лесных пожаров