Кучеров установил рекорд века в НХЛ
24 января 202613:53
Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров установил рекорд века, забросив гол в ходе встречи с командой «Чикаго Блэкхоукс», сообщает RT.
С начала года россиянин провел десять матчей, сейчас на его счету 23 очка, столько же за последние 30 лет было только у Марио Лемье.
Ранее российский хоккеист, нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин обновил снайперский рекорд в НХЛ, забросив 918-ю шайбу в карьере. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
