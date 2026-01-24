Кучеров установил рекорд века в НХЛ

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров установил рекорд века, забросив гол в ходе встречи с командой «Чикаго Блэкхоукс», сообщает RT.

Овечкин забил свой 918-й гол и обновил снайперский рекорд НХЛ

С начала года россиянин провел десять матчей, сейчас на его счету 23 очка, столько же за последние 30 лет было только у Марио Лемье.

Ранее российский хоккеист, нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин обновил снайперский рекорд в НХЛ, забросив 918-ю шайбу в карьере. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
ТЕГИ:РекордСпортСпортсменыХоккей

