Свыше 40 пособий и выплат проиндексируют с 1 февраля
Свыше 40 видов компенсаций, выплат и пособий проиндексируют с 1 февраля 2026 года на 5,6%. Об этом заявила экс-глава отделения Соцфонда по Псковской области Наталья Мельникова, сообщило РИА Новости.
Кроме того, вступит в силу новое правило расчета компенсации за возврат некачественного технически сложного товара с учетом износа и года выпуска. Покупатель сможет получить разницу между стоимостью покупки и ценой товара с сопоставимым износом. Исключение составят случаи, когда потребитель был умышленно введен в заблуждение.
Изменятся и условия взыскания штрафов за невыполнение требований потребителей. Если причина связана с самим потребителем либо срывом поставок со стороны добросовестного контрагента, штраф платить не придется.
Ранее стало известно, что индексацию страховых пенсий по старости планируют продолжить в России не ниже уровня инфляции. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
