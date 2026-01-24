Свыше 40 пособий и выплат проиндексируют с 1 февраля

Свыше 40 видов компенсаций, выплат и пособий проиндексируют с 1 февраля 2026 года на 5,6%. Об этом заявила экс-глава отделения Соцфонда по Псковской области Наталья Мельникова, сообщило РИА Новости.

Кроме того, вступит в силу новое правило расчета компенсации за возврат некачественного технически сложного товара с учетом износа и года выпуска. Покупатель сможет получить разницу между стоимостью покупки и ценой товара с сопоставимым износом. Исключение составят случаи, когда потребитель был умышленно введен в заблуждение.