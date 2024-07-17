Москвичи попрощаются с «египетскими» ночами

На текущей неделе ночные температуры в Москве понизятся, череда душных «египетских ночей» закончится. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, ранее назвавший «египетскими ночами» явление, когда ночные температуры не опускаются ниже 24 градусов. Метеоролог предупреждал, что столь высокие ночные температуры негативно влияют на здоровье, так как организм человека при них плохо восстанавливается.

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По словам Вильфанда, в центре европейской России погодный режим поменяется, и с «египетскими ночами» можно будет прощаться. По прогнозу, в ночь на четверг температура еще будет держаться на отметке плюс 18-20 градусов, в центре Москвы – до 23-24 градусов. Однако это будет последняя такая ночь. Понизятся также и дневные температуры – до 26-28 градусов тепла.

Небольшое понижение температуры связано с приближающимся с запада к столице фронтальным разделом с облачностью и осадками.

В Ростовской области в среду вновь началось отключение электроэнергии из-за экстремальной жары.



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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:МоскваЖараГидрометцентр России

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