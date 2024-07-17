Москвичи попрощаются с «египетскими» ночами

По словам Вильфанда, в центре европейской России погодный режим поменяется, и с «египетскими ночами» можно будет прощаться. По прогнозу, в ночь на четверг температура еще будет держаться на отметке плюс 18-20 градусов, в центре Москвы – до 23-24 градусов. Однако это будет последняя такая ночь. Понизятся также и дневные температуры – до 26-28 градусов тепла.

Небольшое понижение температуры связано с приближающимся с запада к столице фронтальным разделом с облачностью и осадками.

В Ростовской области в среду вновь началось отключение электроэнергии из-за экстремальной жары.







