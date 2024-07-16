В Крыму ввели веерные отключения света из-за аномальной жары

В Крыму вводятся веерные отключения в связи повышенным энергопотреблением и перегрузками на фоне аномальной жары. Об этом сообщила компания «Крымэнерго».

На юге России ввели временные ограничения потребления электроэнергии

Временных отключения введены в Ялте, Алуште, Феодосии, Керчи, Судаке и 30 крупных поселках для минимизации перегрузки оборудования. В свою очередь компания «Севастопольэнерго» сообщила об отключениях в Севастополе в связи с перегрузками.

Жителей республики призвали беречь электроэнергию и выключить лишние электроприборы.

Ранее в управлении МЧС по регину сообщили, что аномально жаркая погода с температурой до +38 градусов ожидается в Крыму с 15 по 19 июля. Это примерно на семь градусов вышке нормы.

Минэнерго РФ во вторник сообщило о введении временных ограничениях потребления электроэнергии на юге России. Связано это со сбоем в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС.



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ФОТО: РИА Новости / Александр Полегенько
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