Московские школьники помогли Главархиву определить уникальные документы
В Москве открыли онлайн-доступ к документам, которые школьники и студенты колледжей помогли признать уникальными, рассказал мэр Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
Он уточнил, что речь о личных делах знаменитых деятелей науки: Ивана Сеченова, Николая Пирогова, Николая Жуковского, Сергея Вавилова, художника Василия Кандинского, поэта Федора Тютчева, историка Василия Ключевского. Документы уникальны, они имеют духовную и историческую ценность.
Проект «Уникальные документы. Взгляд нового поколения» стартовал в сентябре прошлого года. Он нацелен на то, чтобы молодые люди научились анализировать историческую информацию и узнали о работе Главархива.
В конкурсном отборе участвовали более тысячи учащихся 8-11-х классов и студентов колледжей. В очный этап попали 59 из них. Они изучили около 1,5 тысяч личных дел.
Собянин пообещал, что в следующем учебном году проект продолжится.
Ранее сообщалось, что на хранение в Главархив поступил первый в 2024 году личный фонд - фонд семьи Розановых. Он состоит из более 300 документов. Розановы – старинный московский род, известный с середины XVIII века.
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