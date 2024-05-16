Московские школьники помогли Главархиву определить уникальные документы

Проект «Уникальные документы. Взгляд нового поколения» стартовал в сентябре прошлого года. Он нацелен на то, чтобы молодые люди научились анализировать историческую информацию и узнали о работе Главархива.

В конкурсном отборе участвовали более тысячи учащихся 8-11-х классов и студентов колледжей. В очный этап попали 59 из них. Они изучили около 1,5 тысяч личных дел.

Собянин пообещал, что в следующем учебном году проект продолжится.

Ранее сообщалось, что на хранение в Главархив поступил первый в 2024 году личный фонд - фонд семьи Розановых. Он состоит из более 300 документов. Розановы – старинный московский род, известный с середины XVIII века.



