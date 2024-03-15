В Главархив Москвы поступил личный фонд семьи Розановых

На хранение в Главархив поступил первый в 2024 году личный фонд - фонд семьи Розановых. Он состоит из более 300 документов. Розановы – старинный московский род, известный с середины XVIII века. В нем были священнослужители, врачи, агрономы и астрономы, литературоведы и известный многим критик и религиозный философ Василий Розанов.

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Теперь посетители могут изучить воспоминания членов семьи, их автобиографии и научные работы, фотографии, письма и другие материалы, рассказала вице-мэр по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Материалы в лавархив передал Александр Розанов – последний представитель фамилии Розановых.

Ежегодно специалисты Главархива принимают на хранение от известных горожан новые документы, москвичи могут ознакомиться с ними в читальном зале или онлайн.

Ранее сообщалось, что школьники и студенты колледжей Москвы завершили исследования документов известных писателей и поэтов, учившихся в Императорском Московском университете, в рамках четвертого потока проекта «Уникальные документы. Взгляд нового поколения».

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ФОТО: Главархив Москвы
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