В Главархив Москвы поступил личный фонд семьи Розановых

Теперь посетители могут изучить воспоминания членов семьи, их автобиографии и научные работы, фотографии, письма и другие материалы, рассказала вице-мэр по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Материалы в лавархив передал Александр Розанов – последний представитель фамилии Розановых.

Ежегодно специалисты Главархива принимают на хранение от известных горожан новые документы, москвичи могут ознакомиться с ними в читальном зале или онлайн.

Ранее сообщалось, что школьники и студенты колледжей Москвы завершили исследования документов известных писателей и поэтов, учившихся в Императорском Московском университете, в рамках четвертого потока проекта «Уникальные документы. Взгляд нового поколения».

