Московские школьники победили в «Большой перемене»

На Всероссийском конкурсе «Большая перемена» 30 московских школьников стали победителями, еще 107 – призерами. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем канале в Telegram-канале.

Московские ученики соревновались с 1,5 тыс. старшеклассников со всей страны. Тема конкурса: «Горжусь Россией». «Участники изучали историю страны, ее традиции, культуру, знакомились с достижениями выдающихся соотечественников», – отметил градоначальник.

Сергей Кириенко поблагодарил наставников победителей конкурса «Большая перемена»

Финал конкурса проходил в «Артеке». Все победители получили денежные призы, их можно потратить на образование или запуск стартапов.

Ранее сообщалось, что девять учеников 10 классов из Свердловской области выиграли по одному миллиону рублей в рамках всероссийского конкурса «Большая перемена».

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Фото: rsv.ru
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