Московские школьники победили в «Большой перемене»

На Всероссийском конкурсе «Большая перемена» 30 московских школьников стали победителями, еще 107 – призерами. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем канале в Telegram-канале.

Московские ученики соревновались с 1,5 тыс. старшеклассников со всей страны. Тема конкурса: «Горжусь Россией». «Участники изучали историю страны, ее традиции, культуру, знакомились с достижениями выдающихся соотечественников», – отметил градоначальник.