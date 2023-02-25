Сергей Кириенко поблагодарил наставников победителей конкурса «Большая перемена»

Образовательная программа «Большой перемены» для педагогов-наставников победителей третьего сезона объединяет более 500 учителей из разных регионов страны. Для них организуют тренинги по командообразованию, мотивационные встречи, обмен опытом и успешными практическими кейсами.

«Собравшиеся сегодня здесь педагоги воспитали очень ярких и талантливых ребят, прошедших непростой отбор конкурса «Большая перемена», который по поручению президента проходит уже на протяжении нескольких лет. Это настоящие профессионалы и люди, заслуживающие колоссального уважения и огромной благодарности не только своих воспитанников и их родителей, но и общества, а также страны. Я рад возможности сегодня встретиться и сказать слова благодарности», – отметил Сергей Кириенко.

Он напомнил, что проект «Большая перемена» стал частью Российского движения детей и молодежи. Замглавы администрации президента подчеркнул, что движение развивается на основе партнерства детей и педагогов.

«Российское движение детей и молодежи станет успешным, когда в нем на равных будут сотрудничать и взаимодействовать сами дети, по инициативе которых оно было создано», – подчеркнул Сергей Кириенко.

Проект «Большая перемена» предусматривает два формата занятий - в онлайн и офлайн. С педагогами встречаются представители ПАО «Сбербанк», ОАО «Российские железные дороги», Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос».

Напоминм, Всероссийский конкурс «Большая перемена» реализуется в рамках Национального проекта «Образование».

