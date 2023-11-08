Девять свердловских школьников стали миллионерами благодаря «Большой перемене»
Девять учеников 10 классов из Свердловской области выиграли по одному миллиону рублей в рамках всероссийского конкурса «Большая перемена». Он организован платформой «Россия — страна возможностей».
Согласно условиям, участники конкурса должны выполнять разнообразные задания, а также разрабатывать собственные проекты. В нынешнем году ключевыми темами были обозначены традиционные ценности, патриотизм и национальная идентичность.
По данным департамента информационной политики Свердловской области, победителями стали десятиклассники из Екатеринбурга, Лесного, Нижнего Тагила, Волчанска, Новоуральска и Первоуральска. Выигранный миллион они смогут потратить на получение образования, покупку жилья или на создание стартапа.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», церемония закрытия финала четвертого сезона Всероссийского конкурса «Большая перемена» среди учеников 8-10 классов прошла в Международном детском центре «Артек» в Крыму. Помимо победителей в личном зачёте лучшие школы получат по 2 миллиона рублей на развитие образовательной среды.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru