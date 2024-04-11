Московские колледжи будут работать с учетом запросов работодателей

Модернизация СПО связана с его практикоориентированностью, актуальностью и востребованностью. Образовательные программы разрабатываются с участием работодателей и профессиональных ассоциаций. Студенты погружаются в профессиональную среду с первого курса колледжа, а практические занятия составляют не менее 70 процентов всего времени обучения и проходят под руководством наставников.

Одно из ключевых изменений — постоянное взаимодействие с работодателями и ориентирование на их запросы. С этой целью создается сеть партнеров, в их числе «Ростех», Московский метрополитен, «Ростелеком», Сбербанк, завод «Москвич».

До конца текущего года планируется модернизировать больше 230 существующих и создать порядка 90 новых мастерских и лабораторий колледжей.

Ранее президент Российской академии образования, бывший министр просвещения Ольга Васильева заявила, что проверка домашней работы и объяснение нового материала не укладываются в 45 минут урока.



