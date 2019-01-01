Купить билеты в Большой театр станет проще

Большой театр изменит схему продажи билетов после замечаний Счетной палаты. Ведомство выяснило, какие проблемы мешают полностью защитить театр от действий спекулянтов.Учреждение сократит на 30% бронь билетов на спектакли в первый день предварительной продажи. Они будут перенаправлены на продажу.

Ранее Счетная палата указала театру на недостатки схемы распространения билетов на спектакли на Исторической сцене. В ведомстве указали, что в первую волну продажи поступают билеты на менее востребованные места, а билеты на лучшие места не поступают в свободную предварительную продажу, а находятся в статусе брони.