Кремлевский опер

В конце театрального сезона известный московский театр «Геликон-опера» представил своим зрителям последнюю оперу Чайковского «Иоланта». Любопытным оказалось не только современное прочтение классики – постановка насыщена гаджетами, чатами и видеопроекциями, – но и тот факт, что режиссером-постановщиком оперы стал глава Управления общественных проектов Президента России Сергей Новиков. Специально для НСН высокопоставленный режиссер-дебютант рассказал о том, как ему удается совмещать кремлевское и оперное закулисье.

— Сергей, вы, скажем прямо, высокопоставленный чиновник Администрации президента, и вдруг, проявили себя, как режиссер-постановщик оперы! Вас самого такие метаморфозы не удивляют? Откуда что берется?

— Меня не удивляют, я всегда знал, где-то лет с двенадцати, что буду ставить оперы. Но года четыре назад пришла мысль, что поры бы делать первые шаги к этой мечте. За это время сделал две постановки семистейдж. Теперь полноформатный спектакль.

— Выходит, вы еще более, простите, ненормальный тип, чем я предполагал. Разве нормальные мальчики в 12 лет мечтают стать оперным режиссером?!

— Мы жили в двух остановках от оперного театра. Однажды мой педагог по виолончели дала мне билеты на «Ивана Сусанина», и меня поразила та огромная работа коллектива оперного театра, когда на сцене народа присутствовало больше, чем в зале… Это был 1989 год, период всеобщего дефицита в Советском Союзе, который стремительно несся к своему развалу, люди озабочены выживанием, а тут вдруг открылся целый мир оперного театра, который жил по своим законам… Меня все это очень увлекло.

— Выходит, что это Иван Сусанин надругал 12-летнего советского мальчика Сережу Новикова…

— Почему надругал? И почему Сусанин? Скорее уж Михаил Иванович Глинка, если вашими терминами говорить… А если серьёзно, то «Иван Сусанин» не случайно произвел такое яркое впечатление, ведь это именно та опера, где объединены все жанры искусства: и музыка, и живопись, и танец… Например, «Польский акт» это фактически целый балет. А классические рисованные декорации - это монументальные полотна, будь то пейзаж костромской деревни, или дворец короля Сигизмунда, или московский Кремль с финальным эпилогом «Славься ты, Русь моя!».



— Но другие-то мальчики в СССР мечтали стать космонавтами?



— У меня, наверное, тоже была такая мечта, но по факту космонавты от меня были далеко, а оперный театр – в двух трамвайных остановках. И однажды женщина в кассе сказала маме: «Что вы тратите деньги? Зал полупустой, пусть ребенок бесплатно ходит, если нравится». Так я стал ходить в театр каждый день.

— Но, все-таки «Иван Сусанин»… «Жизнь за царя» - отличный мостик от вашего увлечения оперой к вашей работе в Кремле.

— Нет никакого мостика, ведь тогда, в позднесоветский период, никто и не говорил, что первоначально эта опера называлась не «Иван Сусанин», а «Жизнь за царя».

— Я про метафизику… Про те случайности на пути, которые порой не случайны… Слушайте, ну вы же типичная «белая ворона»!

— Почему?!

— Ну, кто еще в Кремле ставит оперы?

— Послушайте, у людей есть много разных увлечений. Кто-то из моих коллег занимается практической стрельбой, кто-то глубоко изучает историю казачества…

— Увлечением практической стрельбой в Кремле мало кого удивишь, каждый второй из вас – сотрудник каких-либо спецслужб или военных ведомств. А история казачества отлично вписывается в ту парадигму державности и патриотизма, которую должны, по идее, проповедовать все ваши коллеги.

— Кстати говоря, опера, как жанр идеально вписывается в эту парадигму державности. Потому что…

— Все-таки «Жизнь за царя»…

— Потому что, этот жанр искусства пропагандирует Россию и наши ценности намного лучше, чем другие достижения, поскольку язык музыки он универсален и понятен в любой точке мира без перевода. Я не хочу никого обидеть, но все-таки в мире Россия ассоциируется с великими произведениями Чайковского, Бородина, Римского-Корсакова, Мусоргского, Рахманинова, Прокофьева, Шостаковича. Благодаря их произведениям, Россия получила за последние 200 лет рекламы не меньше, чем благодаря великим писателям. А жанр оперы объединяет в себе и великую литературу, и великую музыку.

— А механика какая? Вот, вы сидите на совещании в Управлении общественных проектов, которое вы возглавляете в Администрации президента, и, глядя на своих коллег, вдруг, вас озаряет: а поставлю-ка я оперу! А тут мимо проходит директор «Геликон-оперы» и приглашает вас… Как это произошло?

— Это произошло задолго до Администрации президента, в 2014 году (во время работы в госкорпорации «Росатом») я подал заявку на конкурс молодых режиссеров «Нано-Опера». Мою экспликацию (заявку) отобрали, и в 2015-ом в числе 10 других ребят я принял участие в очных этапах конкурса, хотя у меня у единственного не было профильного режиссерского образования. Там, собственно, мы и познакомились с Дмитрием Александровичем Бертманом, председателем жюри и худруком «Геликон-оперы». Для меня участие в конкурсе было сплошным удовольствием. Само ощущение постановочного процесса было чудом каким-то. И хотя первых мест в конкурсе не занял, но зато выиграл сертификат на постановку оперы в Красноярском театре оперы и балета, поехал туда и мне предложили поставить концерт-открытие оперного сезона. Программу зрители приняли очень тепло, там было 12 номеров из 8 опер. А вот со спектаклем не сложилось, у театра тогда не получилось осуществить постановку… Но все, что ни делается, все к лучшему, и задуманная мною тогда постановка «Иоланты» за четыре года наполнилась теми смыслами и деталями, которых, признаюсь, в Красноярске у меня еще не было.

Дальше в 2016 году в Москве, в концертном зале имени Чайковского была поставлена полусценическая версия оперы «Русалка» Даргомыжского. Подготовку начали, еще во время работы в Росатоме, и перед самой премьерой меня назначили в Администрацию.

А в январе уже этого года мы сделали на второй сцене московской филармонии «Реквием» Верди на русском языке, вместе с Национальным молодежным симфоническим оркестром, Капеллой Юрлова и солистами «Геликон-оперы», посвятив исполнение 75-летию полного снятия блокады Ленинграда. Вышла история очень патриотичная, но трогательная, было очень много искренних зрительских отзывов в сети. А для меня в этой постановке главным было то, что удалось перевести текст с латыни на русский язык, это был очень интересный опыт, даже важнее самой постановочной идеи. Нужно было не просто по смыслу перевести тексты «Реквиема», это уже делалось ранее неоднократно, а соблюсти ритм, чтобы совпадали основные гласные, которые певцы должны взять, особенно в верхнем регистре.

— Кто вам делал этот специальный вокальный перевод с совпадающими фонемами?

— Мне как филологу по образованию было интересно сделать самому перевод. Мизансценически в той постановке нет ничего сложного: сидит оркестр, на сцене стоит хор и четыре солиста – негде "разгуляться" в плане каких-либо режиссерских задумок. И хотя мы использовали оригинальный видеоконтент для усиления воздействия, но без русского языка это не сработало бы так сильно, латынь на фоне кадров из блокадного Ленинграда никогда не дала бы такого сильного эффекта, и половина зрителей не прониклась бы этими смыслами.



— А как же мнение, что русский язык не самый певучий, и что оперы надо петь только на языке оригинала?



— Ну, во-первых, про русский язык это неправда, но мнение, что оперы надо петь на языке оригинала, действительно, есть. И оснований оно не лишено, т.к. композитор, сочиняя свое произведение, соединяет музыку с текстом, подкладывая мелодию под те или иные слова, а перевести, так же точно попадая в мелодию, невозможно. Но в случае с «Реквиемом» надо учесть, что языком оригинала является латынь, а латынь фонетически язык мертвый, никто на нем не разговаривает, поэтому никто в точности не скажет, как Верди эту латынь ощущал, когда сочинял музыку. Поэтому в данном случае перевести латынь на русский, на мой взгляд, было возможно, чтобы приблизить это все к зрителю.

А во-вторых, проблема оперного театра в том, что он, в отличие от других видов искусства, когда ставит оперы на иностранном языке, то борется за зрителя с кинематографом и интернетом фактически с гирями на ногах. И те, кто настаивает на академическом исполнении оперы на языке оригинала, добровольно вешают себе эти гири в конкуренции за подрастающее поколение. Очень трудно привлекать нового зрителя, когда молодые люди приходят и ничего не понимают, что происходит на сцене, о чем поется 3,5 часа.