Легостаев: Вместе с Богомоловым в Театр на Малой Бронной может прийти и Собчак

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Представители Литвы собираются обратиться в Европейский вещательный союз, в результате чего результаты международного песенного конкурса «Евровидение-2019» снова могут быть пересмотрены. Все дело в том, что участник от Литвы, как выяснилось ранее, не попал в финал музыкального конкурса из-за ошибки, допущенной при подсчете голосов. Участнику не хватило всего одного балла для выхода в финал из-за неправильного подсчета голосов итальянских телезрителей.

