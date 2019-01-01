Авторские новости

Легостаев: Вместе с Богомоловым в Театр на Малой Бронной может прийти и Собчак

29 мая20:00

Журналист и музыкальный критик Илья Легостаев специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня. 

1

В России может появиться так называемый «отцовский капитал»

В России может появиться так называемый «отцовский капитал» — субсидия, которую предлагается выплачивать при появлении третьего ребенка. С такой инициативой выступила Общественная палата Российской Федерации. Получить ее можно будет при условии, что все дети рождены и воспитываются в одной семье, а их родители находятся в зарегистрированном браке.

Илья Легостаев: «Что же, отцовский капитал – это, конечно, звучит гордо. Но, думаю, любой многодетный отец скажет вам, что детей лучше не рассматривать, как бизнес-проект. Слишком большие риски», - подчеркнул Илья Легостаев, общаясь с НСН

2

Эксперты рассказали, какие профессии действительно востребованы в России

Эксперты рассказали, какие профессии действительно востребованы в России. По данным почти тридцати тысяч российских работодателей, самыми востребованными профессиями в стране в нынешнем году стали продавцы-кассиры и повара.

Илья Легостаев: «Вот о чем я расскажу на следующей планерке в нашем журнале. Теперь мы, по крайней мере, знаем, чем нам всем нужно заняться!» - отметил он в беседе с НСН

3

Литва потребует нового пересмотра итогов «Евровидения»

Представители Литвы собираются обратиться в Европейский вещательный союз, в результате чего результаты международного песенного конкурса «Евровидение-2019» снова могут быть пересмотрены. Все дело в том, что участник от Литвы, как выяснилось ранее, не попал в финал музыкального конкурса из-за ошибки, допущенной при подсчете голосов. Участнику не хватило всего одного балла для выхода в финал из-за неправильного подсчета голосов итальянских телезрителей.

Илья Легостаев: «Думаю, что оргкомитету "Евровидения" нужно взять на вооружение то, как вышел из ситуации оргкомитет шоу "Голос. Дети": объявить победителями всех участников и каждому вручить по хрустальному микрофону», - посоветовал он в эфире НСН

4

Константин Богомолов станет художественным руководителем Театра на Малой Бронной

Константин Богомолов станет художественным руководителем Театра на Малой Бронной. В этом театре в 2007 году режиссер ставил один из своих первых спектаклей — «Много шума из ничего».

Илья Легостаев: «Теперь мы все знаем, на какую сцену выйдет Ксения Собчак, если она захочет стать театральной актрисой», - заявил он НСН

5

Брат Меган Маркл рассказал, что брак ее сестры разрушил его жизнь

Брат Меган Маркл рассказал, что брак ее сестры с принцем Гарри разрушил его жизнь. По словам Томаса Маркла, сейчас его семья находится в центре внимания. Он рассказал, что ему пришлось бросить работу стекольщика из-за проблем со зрением, а устроиться на новое место ему мешает повышенное внимание к его персоне. 

Илья Легостаев: «Оказывается, не только в России во всем виноваты богатые и знаменитые», - констатировал он в эфире НСН.

6

Ученые заявили, что через 80 лет на Земле может наступить апокалипсис

Ученые заявили, что через 80 лет на Земле может наступить апокалипсис, грозящий гибелью всему человечеству. По мнению специалистов, в результате необратимых процессов на планете может случиться потоп, после чего - страшный голод. Причина катастрофы - глобальное потепление, которое приведет к массовому таянию ледников. 

Илья Легостаев: «Что будет происходить, мы теперь знаем. А чтобы узнать, что нужно делать, достаточно посмотреть фильм "Послезавтра"»,- рассказал НСН Илья Легостаев. 

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: www.yasni.ru
ТЕГИ:Илья ЛегостаевАвторские Новости

авторские новости