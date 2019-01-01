Легостаев: Вместе с Богомоловым в Театр на Малой Бронной может прийти и Собчак
Журналист и музыкальный критик Илья Легостаев специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
В России может появиться так называемый «отцовский капитал»
В России может появиться так называемый «отцовский капитал» — субсидия, которую предлагается выплачивать при появлении третьего ребенка. С такой инициативой выступила Общественная палата Российской Федерации. Получить ее можно будет при условии, что все дети рождены и воспитываются в одной семье, а их родители находятся в зарегистрированном браке.
Илья Легостаев: «Что же, отцовский капитал – это, конечно, звучит гордо. Но, думаю, любой многодетный отец скажет вам, что детей лучше не рассматривать, как бизнес-проект. Слишком большие риски», - подчеркнул Илья Легостаев, общаясь с НСН.
Эксперты рассказали, какие профессии действительно востребованы в России
Эксперты рассказали, какие профессии действительно востребованы в России. По данным почти тридцати тысяч российских работодателей, самыми востребованными профессиями в стране в нынешнем году стали продавцы-кассиры и повара.
Илья Легостаев: «Вот о чем я расскажу на следующей планерке в нашем журнале. Теперь мы, по крайней мере, знаем, чем нам всем нужно заняться!» - отметил он в беседе с НСН.
Литва потребует нового пересмотра итогов «Евровидения»
Представители Литвы собираются обратиться в Европейский вещательный союз, в результате чего результаты международного песенного конкурса «Евровидение-2019» снова могут быть пересмотрены. Все дело в том, что участник от Литвы, как выяснилось ранее, не попал в финал музыкального конкурса из-за ошибки, допущенной при подсчете голосов. Участнику не хватило всего одного балла для выхода в финал из-за неправильного подсчета голосов итальянских телезрителей.
Илья Легостаев: «Думаю, что оргкомитету "Евровидения" нужно взять на вооружение то, как вышел из ситуации оргкомитет шоу "Голос. Дети": объявить победителями всех участников и каждому вручить по хрустальному микрофону», - посоветовал он в эфире НСН.
Константин Богомолов станет художественным руководителем Театра на Малой Бронной
Константин Богомолов станет художественным руководителем Театра на Малой Бронной. В этом театре в 2007 году режиссер ставил один из своих первых спектаклей — «Много шума из ничего».
Илья Легостаев: «Теперь мы все знаем, на какую сцену выйдет Ксения Собчак, если она захочет стать театральной актрисой», - заявил он НСН.
Брат Меган Маркл рассказал, что брак ее сестры разрушил его жизнь
Брат Меган Маркл рассказал, что брак ее сестры с принцем Гарри разрушил его жизнь. По словам Томаса Маркла, сейчас его семья находится в центре внимания. Он рассказал, что ему пришлось бросить работу стекольщика из-за проблем со зрением, а устроиться на новое место ему мешает повышенное внимание к его персоне.
Илья Легостаев: «Оказывается, не только в России во всем виноваты богатые и знаменитые», - констатировал он в эфире НСН.
Ученые заявили, что через 80 лет на Земле может наступить апокалипсис
Ученые заявили, что через 80 лет на Земле может наступить апокалипсис, грозящий гибелью всему человечеству. По мнению специалистов, в результате необратимых процессов на планете может случиться потоп, после чего - страшный голод. Причина катастрофы - глобальное потепление, которое приведет к массовому таянию ледников.
Илья Легостаев: «Что будет происходить, мы теперь знаем. А чтобы узнать, что нужно делать, достаточно посмотреть фильм "Послезавтра"»,- рассказал НСН Илья Легостаев.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.