Коммунисты Греции обвинили Запад в событиях в Белоруссии

Компартия Греции заявила, что протесты в Белоруссии вызваны вмешательством ЕС, НАТО и США. Греческие коммунисты считают причиной политического кризиса в РБ попытки Запада установить контроль над страной.

Пресс-служба греческой компартии заявила: "События в Беларуси связаны с вмешательством ЕС, НАТО и США в развитие событий и являются результатом жесткой конкуренции этих сил с Россией за контроль над рынками, сырьем и транспортными сетями страны, а также за геополитические опоры Восточной Европы и Евразийского региона в целом".