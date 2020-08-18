Коммунисты Греции обвинили Запад в событиях в Белоруссии

Компартия Греции заявила, что протесты в Белоруссии вызваны вмешательством ЕС, НАТО и США. Греческие коммунисты считают причиной политического кризиса в РБ попытки Запада установить контроль над страной.

Пресс-служба греческой компартии заявила: "События в Беларуси связаны с вмешательством ЕС, НАТО и США в развитие событий и являются результатом жесткой конкуренции этих сил с Россией за контроль над рынками, сырьем и транспортными сетями страны, а также за геополитические опоры Восточной Европы и Евразийского региона в целом".

В Белоруссии усомнились опасности санкций Запада

Греческие коммунисты считают смешным, что «в качестве предвестника интервенции» в Белоруссию «мобилизованы» Польша и страны Балтии, в которых, по их мнению, «отмечены вопиющие нарушения демократических прав и свобод, такие как судебные процессы над оппозиционными газетами и заключение коммунистов в тюрьму, ограничение или даже запрет деятельности коммунистических партий».

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа пригрозил Лукашенко санкциями Литвы, Латвии и Польши.

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