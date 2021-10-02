Клиенты ВТБ пожаловались на сбой в работе банка

Клиенты ВТБ столкнулись со сбоем при использовании сервисов банка. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

В банке подтвердили возможные сложности при проведении онлайн-платежей.

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«Специалисты ВТБ оперативно устранили проблему, сервисы могли быть недоступны лишь в течение нескольких минут. В настоящий момент все системы работают штатно, обслуживание клиентов ведется в полном объеме. Мы приносим нашим пользователям извинения за возможные неудобства. ВТБ на регулярной основе работает над минимизацией подобных ситуаций в будущем», - говорится на сайте банка.

На сервисе Downdetector клиенты ВТБ жаловались на сложности при работе с сервисами мобильного банкинга, оплате счетов и переводе средств.

Ранее банк ВТБ вернулся в список акционеров «Первого канала», ему принадлежит 32,89% акций компании. Об этом сообщает РБК со ссылкой на материалы банка.

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