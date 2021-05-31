Центробанк обязал банки установить минимальный лимит для переводов через СБП
Центробанк обязал российские банки установить минимальный лимит для денежных переводов по счетам через Систему быстрых платежей (СБП) не ниже 150 тысяч рублей в день. Сообщение об этом опубликовано на сайте ЦБ.
Как отметили в регуляторе, такой лимит позволит повысить доступность переводов с помощью СБП. По данным ЦБ, сейчас некоторые банки занижают суточные лимиты на объем переводов, однако должны будут скорректировать их до 10 июня.
Ранее лимит на переводы через СБП составлял 50 тысяч рублей в сутки, отмечает телеканал «360».
Кроме того, Банк России обязал кредитные организации страны с 1 апреля 2022 года обеспечить гражданам возможность оплаты покупок и услуг через мобильное приложение «СБПэй». С помощью этого софта россияне смогут, используя QR-код, расплатиться в торговых точках, которые принимают платежи через СБП.
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