ВТБ вернулся в число акционеров «Первого канала»
Банк ВТБ вернулся в список акционеров «Первого канала», ему принадлежит 32,89% акций компании. Об этом сообщает РБК со ссылкой на материалы банка.
Номинальная стоимость 490 акций, которая отмечена в реестре эмиссионных ценных бумаг, составляет 10 тысяч руб. При этом точная сумма сделки не называется.
ВТБ обладал пакетом акций вещателя, однако осенью прошлого года отказался от этого проекта по неназванным причинам. РБК передает, что глава банка Андрей Костин перечислил среди причин возвращения в число акционеров интерес к каналу как к коммерческому проекту.
В марте текущего года правительство опубликовало распоряжение, согласно которому ВТБ вернулся в список негосударственных акционеров «Первого канала». У государства при этом сохраняется «золотая акция» - инструмент, оставляющий особое право на управление каналом.
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