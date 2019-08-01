Аномально холодный август скажется на здоровье россиян

Аномально холодная погода, которую синоптики прогнозируют в России в последний летний месяц, может негативно сказаться на самочувствии пожилых россиян, а также тех, у кого есть хронические заболевания. По информации медиков, резкая смена характера погоды всегда сказывается на состоянии человека. А в том случае, когда температурные колебания и перепад затягиваются во времени, недомогание почувствуют и те, кто уделяет своему здоровью недостаточно внимания.

Между тем, заведующий отделом долгосрочных прогнозов Гидрометцентра Владимир Тищенко подчеркнул, что в большинстве регионов в августе будет холоднее обычного. Теплая погода установится лишь в Забайкальском крае, Приморье, Бурятии, Сибирском федеральном округе и на востоке Ямало-Ненецкого автономного округа.

К слову, ранее стало известно, что последний день июля стал самым холодным в Москве, по меньшей мере, за последние 70 лет. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на сотрудника центра погоды «Фобос» Михаила Леуса. Он добавил, что накануне максимальная температура воздуха в мегаполисе достигла всего +14,7, подчёркивает RT.

А вот вернется тепло в столичный регион только в конце следующей недели. Его принесет зарождающийся сейчас средиземноморский циклон. При этом аномальной жары жителям мегаполиса ждать не стоит. Об этом сайту «Подмосковье сегодня» сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

