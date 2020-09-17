В гимназии при МГУ опровергли, что сын Лукашенко у них учится

Центр погоды «Фобос» предупредил москвичей о «реально опасной» погоде Движение в центре столицы перекроют 20 сентября из-за проведения Московского марафона Северный речной вокзал и его парк с момента открытия посетили более 70 тысяч человек Проект «Музыка в метро» запустили на станциях Московских центральных диаметров