В гимназии при МГУ опровергли, что сын Лукашенко у них учится
17 сентября 202013:28
Секретариат университетской гимназии при МГУ имени М. В. Ломоносова опроверг новости о принятии на обучение сына президента Белоруссии Николая Лукашенко. Об этом сообщают РИА Новости.
«Нет, это неправда, ничего подобного», — заявили в секретариате.
Ранее СМИ писали о том, что младший сын президента Белоруссии продолжит своё обучение в России.
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17 сентября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru