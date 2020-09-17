В гимназии при МГУ опровергли, что сын Лукашенко у них учится

Секретариат университетской гимназии при МГУ имени М. В. Ломоносова опроверг новости о принятии на обучение сына президента Белоруссии Николая Лукашенко. Об этом сообщают РИА Новости.

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«Нет, это неправда, ничего подобного», — заявили в секретариате.

Ранее СМИ писали о том, что младший сын президента Белоруссии продолжит своё обучение в России.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БелоруссияМГУЛукашенко
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