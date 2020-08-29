Задержанный в Минске россиянин рассказал подробности встречи с сыном Лукашенко
Один из 33 россиян, задержанных в конце июля в Белоруссии,поделился подробностями встречи с Николаем Лукашенко, сыном действующего президента страны. Интервью россиянина размещено на YouTube-канале WarGonzo 29 августа.
«Мы собрались в одной большой комнате, где встретились с сыном Лукашенко и начальником генштаба. Товарищ Лукашенко заявил, что, так как не приехали генпрокурор РФ и генпрокурор Украины, было принято решение президентом Республики Беларусь вернуть вас на родину. Вот что заявил нам сын Лукашенко», — пояснил мужчина.
По его словам, белорусские силовики рассказали о том, что им необходимо «по разнорядке» 15 человек посадить, других отпустить.
Напомним, россиян задержали под Минском в конце июля. Их обвинили в причастности к беспорядкам в белорусской столице как бойцов из ЧВК «Вагнер». Однако позже Минск отпустил задержанных, которые рассказали журналистам, что направлялись через Белоруссию транзитом в другую страну.
27 августа президент России Владимир Путин назвал задержание россиян в Белоруссии было провокацией украинских и американских спецслужб. В интервью на телеканале «Россия 24» он рассказал, что российских граждан использовали «втемную», заманив на территорию Белоруссии. Он отметил, что россияне планировали отправиться на работу в третью страну.
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