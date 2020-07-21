Фургал в «Лефортово» получил телеграмму от Жириновского

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал получил телеграмму от лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Как передает «Интерфакс», об этом рассказали члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), которые посетили Фургала в СИЗО «Лефортово».

По их словам, бывшему губернатору позволили смотреть телевизор и получать посылки.