Фургал в «Лефортово» получил телеграмму от Жириновского

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал получил телеграмму от лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Как передает «Интерфакс», об этом рассказали члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), которые посетили Фургала в СИЗО «Лефортово».

По их словам, бывшему губернатору позволили смотреть телевизор и получать посылки.

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«Посетили Фургала. Его перевели в камеру с работающим телевизором. Он говорит, что включал его, но новости про себя смотреть не будет, потому что все может предсказать заранее», - рассказала член ОНК Ева Меркачева.

Фургал выразил надежду что не задержится в «Лефортово» надолго.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ЖириновскийСИЗОСергей Фургал
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