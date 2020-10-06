Фобос: комфортная погода сохранится до следующей недели
Тепло, солнце и дожди. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о погоде на наступившей неделе
Наступившая неделя продолжает радовать москвичей и жителей центральной части России бабьим летом. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с НСН отметил, что комфортная погода сохранится до начала следующей недели.
«До вторника включительно бабье лето продолжится. Нас снова ждут погожие, солнечные деньки с температурным фоном на 6-8 градусов выше климатической нормы. В ночные часы воздух будет остывать до + 5-10 градусов, днем же можно рассчитывать на очень комфортные +16-21», — отметил он.
По словам специалиста, в среду с приближением атлантического циклона небо нахмурится, где-то брызнут небольшие дожди.
«Это, естественно, понизит дневную температуру до +13-18 градусов. В четверг распогодится, потеплеет до +15-20. В пятницу холодный фронт вновь принесет скоротечные дожди, это освежит воздух до +12-17. А в выходные очаг высокого атмосферного давления обеспечит нас преимущественно солнечной и сухой погодой. Под утро будет +4-9, днем +13-18. Таким же комфортным будет и начало следующей недели. То есть первая половина октября в Москве и центральной России будет довольно теплой и сухой», — спрогнозировал эксперт.
Кроме того, Евгений Тишковец в эксклюзивном интервью НСН опроверг сообщения Greenpeace о влиянии лесных пожаров на риск заражения коронавирусом.
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