Вильфанд подверг сомнению существование метеозависимости
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд специально для НСН подготовил топ главных новостей о погоде.
Мощный циклон погрузил регионы европейской России в осень
Вот уже несколько суток в центральных, южных и западных областях страны не прекращаются сильные ливни.
Роман Вильфанд: «Действительно, циклон мощный, а называется он очень красиво и ласково – южный циклон. Выход южного циклона, как правило, сопровождается затоком холодных воздушных масс в его тыловой части. Происходит столкновение воздуха, который генетически зародился, сформировался в Арктике, с очень теплым воздухом, который, я думаю, москвичи хорошо помнят, господствовал в центре Европейской России – в Москве, Московской области, в сопредельных со столицей областях. И вот при таком столкновении формируется холодный фронт, быстрое развитие кучевых облаков, интенсивные осадки и, что очень важно, понижение температур. По оценкам климатологов, подобные резкие изменения будут наблюдаться часто», – отметил в эфире НСН Роман Вильфанд.
2019 год включен в список самых теплых за всю историю наблюдений
Минувший 2019 год вошел в топ-4 самых теплых за все время метеонаблюдений с 1936 года. Об этом сообщает Росгидромет.
Роман Вильфанд: «Если говорить о мировой погоде, то 2019 год на втором месте. В нашей стране, действительно, на четвертом месте. Все чаще и чаще получается, что каждый год входит по рангу в один из самых теплых. И это естественный процесс, так как сейчас глобальное потепление, оно имеет свои выраженные пространственные, временные особенности. Потепление больше всего сказывается именно в умеренных и высоких широтах Евразии, не только на нашей территории страны. В Северной Америке, Канаде аналогичная ситуация», – прокомментировал он для НСН.
Женщины страдают от плохой погоды чаще
Женщины страдают от плохой погоды чаще мужчин. Помимо физических особенностей организма, причиной метеозависимости может быть внушение, привитое с детства, что в плохую погоду непременно портится настроение. Об этом пишут РИА Новости.
Роман Вильфанд: «Я такой статистики не знаю. Метеозависимость – это вообще особая тема. Ведь на самом деле доказательств зависимости человека от погоды не очень-то много. Когда речь идет о резком изменении давления, о работе сосудов и сердца в этот момент, медики очень осторожно относятся к этим выводам. Я бы сказал, что это бытовое мнение. Но женщины, конечно, более эмоциональные, поэтому думаю, что изначально вопрос сформулирован правильно», – подытожил Роман Вильфанд в интервью НСН.
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