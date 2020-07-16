Вильфанд подверг сомнению существование метеозависимости

Роман Вильфанд: «Если говорить о мировой погоде, то 2019 год на втором месте. В нашей стране, действительно, на четвертом месте. Все чаще и чаще получается, что каждый год входит по рангу в один из самых теплых. И это естественный процесс, так как сейчас глобальное потепление, оно имеет свои выраженные пространственные, временные особенности. Потепление больше всего сказывается именно в умеренных и высоких широтах Евразии, не только на нашей территории страны. В Северной Америке, Канаде аналогичная ситуация», – прокомментировал он для НСН.

