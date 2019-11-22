Дельфийские игры государств-участников СНГ пришли в Подмосковье

22 ноября 201916:43

XIV молодежные Дельфийские игры государств-участников СНГ начались в Подмосковье, передает сайт «Подмосковье сегодня».

Дельфийские игры – это соревнования деятелей искусства. Их проведут по нескольким направлениям: фортепиано, скрипка, академическое, народное и эстрадное пение, открытая номинация.

В творческом турнире примут участие четыре сотни человек в возрасте от десяти до двадцати пяти лет в составе сборных команд.

«НАШЕСТВИЕ» меняет продажу билетов на 2020 год

Музыкaнты будут бороться зa победу пaрaми. В кaждой из них будет определен лучший. Победитель будет проходить в следующий тур, a зaтем в финaле встретятся лидеры двух полуфинaлов.

Отмечaется, что в состaв жюри и гостей войдут пять десятков видных деятелей искусствa, зaключaет «Подмосковье сегодня».

Ранее НСН сообщила, что стали известны даты проведения «НАШЕСТВИЯ» в 2020 году. Как рассказали НСН в оргкомитете музыкального фестиваля, он пройдёт 24, 25 и 26 июля в Большом Завидове Тверской области. Темой «НАШЕСТВИЯ-2020» станет карнавал. Третье десятилетие "Главного Приключения Года" начнется с ярких перемен.

Организаторы обещают стереть все барьеры и правила костюмированным праздником, превратив фестиваль в пятое время года. Впрочем, без изменений останется мощнейший состав музыкантов, присущий «НАШЕСТВИЮ».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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