Стали известны даты проведения фестиваля НАШЕСТВИЕ-2020

14 ноября 201918:36

В оргкомитете крупнейшего российского музыкального рок-фестиваля рассказали НСН, что очередное "Нашествие" состоится в конце июля 2020 года.

Стали известны даты проведения «НАШЕСТВИЯ» в 2020 году. Как рассказали НСН в оргкомитете музыкального фестиваля, он пройдёт 24, 25 и 26 июля в Большом Завидове Тверской области. Темой «НАШЕСТВИЯ-2020» станет карнавал. Третье десятилетие "Главного Приключения Года" начнется с ярких перемен.

Организаторы обещают стереть все барьеры и правила костюмированным праздником, превратив фестиваль в пятое время года. Впрочем, без изменений останется мощнейший состав музыкантов, присущий «НАШЕСТВИЮ».

С каждым годом крупнейший в России фестиваль становится всё комфортнее. Он стремится объединить с музыкой всё лучшее в активном отдыхе и современной инфраструктуре.

Александр Ф. Скляр взялся за штурвал

Минувшим летом юбилейное, 20-е Главное Приключение Года посчастливилось посетить более 200 тысячам зрителей.

За их безопасность и охрану общественного порядка ежедневно отвечали военнослужащие Росгвардии, кинологи, сотрудники ОМОН и 750 представителей частных охранных предприятий.

Кроме того, свыше 100 сотрудников УГИБДД России обеспечивали безопасность дорожного движения. Пожарную безопасность обеспечивали более 100 бойцов МЧС. Серьёзных нарушений и происшествий зафиксировано не было. На фестивале в течение четырех дней выступили более 130 музыкальных коллективов и исполнителей.

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ФОТО: Медиахолдинг
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