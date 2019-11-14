Стали известны даты проведения фестиваля НАШЕСТВИЕ-2020

Стали известны даты проведения «НАШЕСТВИЯ» в 2020 году. Как рассказали НСН в оргкомитете музыкального фестиваля, он пройдёт 24, 25 и 26 июля в Большом Завидове Тверской области. Темой «НАШЕСТВИЯ-2020» станет карнавал. Третье десятилетие "Главного Приключения Года" начнется с ярких перемен.

Организаторы обещают стереть все барьеры и правила костюмированным праздником, превратив фестиваль в пятое время года. Впрочем, без изменений останется мощнейший состав музыкантов, присущий «НАШЕСТВИЮ».

С каждым годом крупнейший в России фестиваль становится всё комфортнее. Он стремится объединить с музыкой всё лучшее в активном отдыхе и современной инфраструктуре.