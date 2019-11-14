Стали известны даты проведения фестиваля НАШЕСТВИЕ-2020
В оргкомитете крупнейшего российского музыкального рок-фестиваля рассказали НСН, что очередное "Нашествие" состоится в конце июля 2020 года.
Стали известны даты проведения «НАШЕСТВИЯ» в 2020 году. Как рассказали НСН в оргкомитете музыкального фестиваля, он пройдёт 24, 25 и 26 июля в Большом Завидове Тверской области. Темой «НАШЕСТВИЯ-2020» станет карнавал. Третье десятилетие "Главного Приключения Года" начнется с ярких перемен.
Организаторы обещают стереть все барьеры и правила костюмированным праздником, превратив фестиваль в пятое время года. Впрочем, без изменений останется мощнейший состав музыкантов, присущий «НАШЕСТВИЮ».
С каждым годом крупнейший в России фестиваль становится всё комфортнее. Он стремится объединить с музыкой всё лучшее в активном отдыхе и современной инфраструктуре.
Минувшим летом юбилейное, 20-е Главное Приключение Года посчастливилось посетить более 200 тысячам зрителей.
За их безопасность и охрану общественного порядка ежедневно отвечали военнослужащие Росгвардии, кинологи, сотрудники ОМОН и 750 представителей частных охранных предприятий.
Кроме того, свыше 100 сотрудников УГИБДД России обеспечивали безопасность дорожного движения. Пожарную безопасность обеспечивали более 100 бойцов МЧС. Серьёзных нарушений и происшествий зафиксировано не было. На фестивале в течение четырех дней выступили более 130 музыкальных коллективов и исполнителей.
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