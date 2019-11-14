Даниил Засорин оставил аудиопослание перед стрельбой в благовещенском колледже

Устроивший стрельбу в колледже Благовещенска Даниил Засорин выложил аудиопослание на YouTube, в котором утверждает, что никто не мог бы его остановить — ни родители, друзья. Автор записи пытается ответить на поставленный самому себе вопрос: «Почему я?».

Полную расшифровку послания опубликован «Проект BAZA».

«Именно эти люди (родители и друзья – НСН) должны были остановить всё это. Именно с них спрос. И так было всегда. При «Колумбайне» эти люди не смогли понять, когда Эрики Харрисы с Диланами Клиболдами говорили, что у них мысли об убийствах, им просто выписали таблетки. У которых очевидные побочные действия. Это они их отпустили на улицу после приёмов. А что могли бы сделать?

Если бы я сейчас позвонил Даньке. Завтра я с ним поговорю, я надеюсь. Если бы я ему сейчас позвонил, я бы ему сказал, завтра это произойдёт. И что бы он сделал? Позвонил в полицию. Зная нашу полицию, они бы просто: да, понятно, — и кладут трубку.

Позвонил моим родителям? Я бы им профессионально напиздел, что просто Данька, просто он бесится, что мы перестали общаться, он спился. Он же спивается пивом. Никто бы не смог это остановить из тех, кого будут обвинять по телеку, когда это произойдёт. Вот. Поэтому думайте в эту сторону. Ещё, конечно, обидно, почему именно я , почему именно здесь, почему именно сейчас.