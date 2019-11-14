Друг жертвы благовещенской бойни: Убийца был «дрищуганом»
Друг убитого в благовещенском колледже студента в эфире НСН подтвердил, что над стрелком Даниилом Засориным издевались сокурсники.
Утром 14 ноября в Амурском колледже строительства и ЖКХ 19-летний студент Даниил Засорин открыл стрельбу по одногруппникам. В результате один из студентов скончался, трое получили ранения. По другим данным, погибли двое молодых людей. Сам стрелок был ранен в перестрелке с инспекторами ГИБДД, которые находились недалеко от колледжа. Получив ранение, он укрылся в одном из помещений и свел счеты с жизнью.
После инцидента была подтверждена гибель студента Алексея Голубничего. Его друг, пожелавший сохранить анонимность, в беседе с НСН рассказал о том, что происходило в колледже в момент ЧП.
«Я не был в самом кабинете, где все случилось, но находился в колледже в это время. Преподаватели были в шоке, как и все мы. Они [преподаватели] заперли двери в кабинеты и старались всех успокоить. С Даниилом я знаком не был, но погибший Алексей был моим другом. Мы буквально вчера с ним общались, на каждой перемене почти виделись, стояли, смеялись, курили, в кафешку ходили. Алексея вообще весь колледж знал, все его уважали, даже преподаватели. И когда только первые слухи пошли, что Алексей умер, все преподаватели, которые были в кабинете, заплакали. Хотя это только слухи сначала были», - сказал студент колледжа.
Собеседник НСН подтвердил версию о том, что Даниил мог схватиться за оружие из-за травли.
«Мне кажется, причиной послужило то, что над ним издевались. Ну, он такой "дрищуган" - по телосложению очень худенький. Такой человек есть в любой группе, в любом классе, над кем издеваются – унижают, обзывают, матерятся», - пояснил собеседник НСН.
При этом, он отметил, что погибший Голубничий вряд ли был «целью» стрелка.
«Я думаю, что это случайность, что Даниил выстрелил именно в Алексея. Потому что Алексей не мог просто так довести человека до такого, по общению он не такой, и это любой может доказать», - уточнил друг погибшего.
Студент также рассказал, что даже сейчас спустя 10 часов после инцидента на месте происшествия дежурят сотрудники правоохранительных органов.
«Сейчас у нас уже ночь и -30 на улице, но они все стоят. Учеников вывели пораньше, а преподавателей всех оставили на допросы. Но сначала допрашивали всех студентов, которые даже находились в других корпусах. У нас всего три корпуса – «главный», «Н» и «К». Все происходило в «К»-корпусе», - рассказал он и добавил: «До сих пор не могу понять, в голову не идет. Это же мой друг был, я с ним каждый день виделся, в гости приезжал пару раз, а теперь его нет».
Занятия в колледже Благовещенска после стрельбы прекращены до 18 ноября. По факту ЧП возбуждено три уголовных дела. Задержан сотрудник частного охранного предприятия, который дежурил в момент происшествия в учебном корпусе.
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