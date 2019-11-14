Друг жертвы благовещенской бойни: Убийца был «дрищуганом»

«Мне кажется, причиной послужило то, что над ним издевались. Ну, он такой "дрищуган" - по телосложению очень худенький. Такой человек есть в любой группе, в любом классе, над кем издеваются – унижают, обзывают, матерятся», - пояснил собеседник НСН.

При этом, он отметил, что погибший Голубничий вряд ли был «целью» стрелка.

«Я думаю, что это случайность, что Даниил выстрелил именно в Алексея. Потому что Алексей не мог просто так довести человека до такого, по общению он не такой, и это любой может доказать», - уточнил друг погибшего.

Студент также рассказал, что даже сейчас спустя 10 часов после инцидента на месте происшествия дежурят сотрудники правоохранительных органов.

«Сейчас у нас уже ночь и -30 на улице, но они все стоят. Учеников вывели пораньше, а преподавателей всех оставили на допросы. Но сначала допрашивали всех студентов, которые даже находились в других корпусах. У нас всего три корпуса – «главный», «Н» и «К». Все происходило в «К»-корпусе», - рассказал он и добавил: «До сих пор не могу понять, в голову не идет. Это же мой друг был, я с ним каждый день виделся, в гости приезжал пару раз, а теперь его нет».

Занятия в колледже Благовещенска после стрельбы прекращены до 18 ноября. По факту ЧП возбуждено три уголовных дела. Задержан сотрудник частного охранного предприятия, который дежурил в момент происшествия в учебном корпусе.

