Бойня в Благовещенске. Истории выживших

Утром 14 ноября 19-летний студент четвертого курсa Даниил Засорин устроил стрельбу в здании Амурского колледжa строительства и жилищно-коммунального хозяйствa из зарегистрированного на его имя пятизарядного охотничьего оружия. В результате инцидента трое человек получили ранения. Позднее в здании были обнаружены телa двух человек, в том числе нaпaдaвшего, который покончил с собой. В связи с произошедшим были возбуждены уголовные дела по факту самой стрельбы и о ненадлежащей охране.

Студентка Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства Елена (имя изменено) в интервью НСН рассказала, что была знакома с Даниилом Засориным. По ее словам, когда началась стрельба, преподаватели закрылись с учениками в кабинетах, пока им на помощь не прибыла полиция.

«По корпусу, где было происшествие, прошла срочная эвакуация, и все выбежали на улицу. Позже приехала полиция и всех собрала подальше от здания. Через время из здания вывели студента с окровавленными руками, и еще через некоторое время врачи на носилках вывезли остальных пострадавших. Учителя узнавали всю информацию от студентов и уже проверяли ее на подлинность у тьюторов отделений и директора. Всех остальных студентов закрыли по кабинетам и никого не выпускали. Я знала Даниила, но лично мы с ним знакомы никогда не были. Знаю, что он всегда был спокойным и тихим, и его однокурсники часто доставали. О погибших и пострадавших ничего не знаю. Алексей Голубничий, которого увезли с ранением дробью в больницу, умер во время операции», - рассказала девушка.