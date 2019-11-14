Бойня в Благовещенске. Истории выживших
Учащиеся Амурского колледжа строительства и ЖКХ рассказали в эфире НСН подробности о трагедии с расстрелом студентов в Благовещенске.
Утром 14 ноября 19-летний студент четвертого курсa Даниил Засорин устроил стрельбу в здании Амурского колледжa строительства и жилищно-коммунального хозяйствa из зарегистрированного на его имя пятизарядного охотничьего оружия. В результате инцидента трое человек получили ранения. Позднее в здании были обнаружены телa двух человек, в том числе нaпaдaвшего, который покончил с собой. В связи с произошедшим были возбуждены уголовные дела по факту самой стрельбы и о ненадлежащей охране.
Студентка Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства Елена (имя изменено) в интервью НСН рассказала, что была знакома с Даниилом Засориным. По ее словам, когда началась стрельба, преподаватели закрылись с учениками в кабинетах, пока им на помощь не прибыла полиция.
«По корпусу, где было происшествие, прошла срочная эвакуация, и все выбежали на улицу. Позже приехала полиция и всех собрала подальше от здания. Через время из здания вывели студента с окровавленными руками, и еще через некоторое время врачи на носилках вывезли остальных пострадавших. Учителя узнавали всю информацию от студентов и уже проверяли ее на подлинность у тьюторов отделений и директора. Всех остальных студентов закрыли по кабинетам и никого не выпускали. Я знала Даниила, но лично мы с ним знакомы никогда не были. Знаю, что он всегда был спокойным и тихим, и его однокурсники часто доставали. О погибших и пострадавших ничего не знаю. Алексей Голубничий, которого увезли с ранением дробью в больницу, умер во время операции», - рассказала девушка.
На вопрос о том, могла ли быть связана эта кровавая история с версией о мести за надругательство над возлюбленной Даниила, его сокурсница ответила, что это маловероятно. Она предположила, что причиной, побудившей Засорина устроить стрельбу в учебном заведении, стали постоянные издевательства и травля со стороны сокурсников.
«Знакомые пострадавших сами признавались в том, что и они издевались над ним, и те, кто пострадал. Двое пострадавших и еще один студент группы за два дня до происшествия избили его», - добавила она.
Ранее в СМИ появлялась информация о том, что поводом для расстрела могло стать изнасиловании девушки Даниила Засорина. Таким образом он якобы пытался отомстить ее обидчика. Еще одна студентка того же колледжа Марина (имя изменено) рассказал НСН, что версия с изнасилованием не имеет под собой убедительных оснований.
«Девушка у Даниила была, да. Может быть, к ней приставали или лезли, но насилия не было. Но, скорее всего, он не выдержал постоянных оскорблений», - предположила студентка.
Губернатор Амурской области Василий Орлов выразил соболезнования родственникам погибших и пообещал оказать семьям всю необходимую помощь. В связи со случившимся в Благовещенске на три дня отменят развлекaтельные мероприятия. В пресс-службе правительствa регионa уточнили, что учебные занятия в колледже возобновятся в пятницу, 15 ноября.
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