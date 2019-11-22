Черчесов: Жребий на Евро – 2020 в пользу сопернику
Итоги жеребьёвки на Евро – 2020 Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал «не страшными». По ее итогам, сборная проведет два матча дома, а с Данией сыграет в гостях, сообщает ресурс Sports.ru.
«Результaты сегодняшней жеребьевки мы восприняли кaк дaнность. Фaктор своих стен — вaжный, жребий окaзaлся более блaгосклонным к дaтчaнaм, которые в отличие от нaс проведут все мaтчи в Копенгaгене. Ничего стрaшного, будем готовиться с учетом этого обстоятельствa», - скaзaл глaвный тренер.
30 ноября в Бухаресте станет известно точное расписание игр в группах и четвертый соперник сборной России по группе.
В Российском футбольном союзе, как сообщила НСН, заявили, что не оставят без последствий оскорбление капитана российской сборной Артема Дзюбы на матче с Сан-Марино. Генсекретарь союза Александр Алаев назвал произошедший инцидент «отвратительным эпизодом» и подчеркнул, что союз не оставит это без последствий. Так, в РФС намерены выяснить личности нарушителей и запретить им посещение матчей сборной РФ на Евро 2020.
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