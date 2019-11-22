Сборная России по теннису вышла в полуфинал Кубка Дэвиса

Обсуждая с НСН нынешний розыгрыш Кубка Дэвиса спортивный комментатор, легенда тенниса Анна Дмитриева заявила, что ей очень нравится наша нынешняя команда: слаженная, упорная, и, безусловно, талантливая.

«У нас три очень хороших молодых игроков, которые еще не сказали свое слово в мировом теннисе. Во-первых, у них замечательные отношения друг с другом, это — команда. В индивидуальных видах спорта - это нечастое явление. По всем параметрам они очень перспективные, это только старт для них, первые большие состязания. На мой взгляд, с мужским теннисом у нас всё в порядке», - резюмировала Анна Дмитриева.

Добавим, в пятницу состоятся еще два матча четвертьфинала Кубка Дэвиса. Сборная Великобритании сыграет с Германией, испанские теннисисты встретятся с соперниками из Аргентины.





