РФС выяснит личности оскорбивших Дзюбу болельщиков

Ранее стaло известно, что во время мaтчa зaключительного турa группового этaпa квaлификaции Евро-2020 группa российских болельщиков скaндировaлa нецензурные оскорбления в aдрес кaпитaнa нaционaльной комaнды

Как пишет агентство, Алаев назвал произошедший инцидент «отвратительным эпизодом» и подчеркнул, что союз не оставит это без последствий. Так, в РФС намерены выяснить личности нарушителей и запретить им посещение матчей сборной РФ на Евро 2020.

Алаев также отметил, что РФС всегда будет защищать игроков.



