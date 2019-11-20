РФС выяснит личности оскорбивших Дзюбу болельщиков
В Российском футбольном союзе заявили, что не оставят без последствий оскорбление капитана российской сборной Артема Дзюбы на матче с Сан-Марино. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на генсекретаря союза Александра Алаева.
Ранее стaло известно, что во время мaтчa зaключительного турa группового этaпa квaлификaции Евро-2020 группa российских болельщиков скaндировaлa нецензурные оскорбления в aдрес кaпитaнa нaционaльной комaнды
Как пишет агентство, Алаев назвал произошедший инцидент «отвратительным эпизодом» и подчеркнул, что союз не оставит это без последствий. Так, в РФС намерены выяснить личности нарушителей и запретить им посещение матчей сборной РФ на Евро 2020.
Алаев также отметил, что РФС всегда будет защищать игроков.
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