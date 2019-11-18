Бутину пригласили в международном комитете Госдумы

Освобожденная из американской тюрьмы Мария Бутина получила предложение работать в комитете Госдумы по международным делам, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову.

«Мне стало известно, что вам поступило предложение от (председателя международного комитета Госдумы) Леонида Эдуардовича Слуцкого прийти работать в Госдуму, в комитет вместе с ним», - сказала Москалькова в понедельник на встрече с Бутиной.