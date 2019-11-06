Бочаров: Многих раздражает, что Бутину могут трудоустроить в Госдуме
Блогер Андрей Бочаров специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Две трети россиян выступают за четырехдневку
Две трети россиян поддерживают переход на четырехдневную рабочую неделю при условии сохранения зарплаты. Согласно опросу компании по трудоустройству Headhunter, «за» высказались 69% респондентов, еще 19% поддерживают идею «в любом случае» и только 9 — против сокращения числа рабочих дней.
Андрей Бочаров: «Эта новость замечательно перекликается с сообщением из японского офиса "Майкрософт", где прошлым летом такой эксперимент проводили в течение месяца. В результате эффективность работы повысилась на 40%, расход электроэнергии упал на 20%, а воровство бумаги и канцелярских принадлежностей снизилось аж на 60%», — отметил блогер в интервью НСН.
Бутину могут трудоустроить в Госдуме
Освобожденная из американской тюрьмы россиянка Мария Бутина может получить работу в Госдуме. Об этом сообщил глава комитета нижней палаты по международным делам Леонид Слуцкий.
Андрей Бочаров: «Уверен, не одного меня раздражает поток новостей о Марии Бутиной. Даже если она и правда невинно пострадала в США, куда уехала сама и абсолютно добровольно, то какими такими выдающимися качествами она обладает, чтобы ей предложили работу сразу и в Госдуме?! Или это такой путь к успеху: уехать в другую страну, заняться там чем-то сомнительным с точки зрения местного законодательства, отсидеть немножко и триумфально вернуться домой на приятную и интересную должность. Работу ей, кстати, предложил депутат Леонид Слуцкий, известный своими приставаниями к молоденьким журналисткам», — напомнил Бочаров.
Большинство россиян хотело бы перемен в стране
Большинство россиян — 59% — выступают за решительные перемены в России. Их доля за два последних года выросла на 17%. Такие данные получены в ходе опроса «Левада-центра» и Московского центра Карнеги. Исследование показало, что россиянам в первую очередь хочется повышения зарплат и уровня жизни.
Андрей Бочаров: «Это исследование также, на мой взгляд, показало, что россияне ничем не отличаются от остальных жителей планеты Земля. Все в мире хотят зарплаты побольше и уровень жизни повыше», — рассказал собеседник НСН.
Ученые предрекли человечеству «неописуемые страдания»
Ученые из 153 стран мира, включая Россию, заявили, что человечество ждут «неописуемые страдания», если срочно не сократить выбросы углекислого газа. Они утверждают, что изменение климата происходит быстрее, чем ожидали многие специалисты.
Андрей Бочаров: «Если страдания подразумевают необыкновенно теплую погоду в ноябре (кстати, вчера был поставлен очередной температурный рекорд), то почему бы нам в холодной России немножечко и не пострадать?!» — заявил НСН Андрей Бочаров.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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