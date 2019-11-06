Бочаров: Многих раздражает, что Бутину могут трудоустроить в Госдуме

Андрей Бочаров: «Уверен, не одного меня раздражает поток новостей о Марии Бутиной. Даже если она и правда невинно пострадала в США, куда уехала сама и абсолютно добровольно, то какими такими выдающимися качествами она обладает, чтобы ей предложили работу сразу и в Госдуме?! Или это такой путь к успеху: уехать в другую страну, заняться там чем-то сомнительным с точки зрения местного законодательства, отсидеть немножко и триумфально вернуться домой на приятную и интересную должность. Работу ей, кстати, предложил депутат Леонид Слуцкий, известный своими приставаниями к молоденьким журналисткам», — напомнил Бочаров.

