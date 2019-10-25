Лавров прокомментировал освобождение Бутиной

25 октября 201919:43

В МИД России прокомментировали освобождение россиянки Марии Бутиной. Как пишет РИА Новости, глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что Москва рада тому, что «американское правосудие после долгих проволочек приняло решение, которого мы добивались».

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Между тем, ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Мария Бутина вернется в Москву в предстоящую субботу, 26 октября. Ранее россиянка была переведена в иммиграционную тюрьму в штате Флорида в рамках процесса депортации в РФ.

Напомним, её задержали в США в июле прошлого года. После ареста Бутина признала свою вину в сговоре с целью незаконной работы иностранным агентом РФ. На сделку со следствием девушке пришлось пойти, чтобы не сесть в тюрьму на длительный срок. Наказание за шпионаж могло оказаться очень серьезным, отмечает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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