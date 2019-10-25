Лавров прокомментировал освобождение Бутиной

Между тем, ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Мария Бутина вернется в Москву в предстоящую субботу, 26 октября. Ранее россиянка была переведена в иммиграционную тюрьму в штате Флорида в рамках процесса депортации в РФ.

Напомним, её задержали в США в июле прошлого года. После ареста Бутина признала свою вину в сговоре с целью незаконной работы иностранным агентом РФ. На сделку со следствием девушке пришлось пойти, чтобы не сесть в тюрьму на длительный срок. Наказание за шпионаж могло оказаться очень серьезным, отмечает Ura.ru.

