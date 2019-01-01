«БиблиоШатёр» успешно дебютировал на «Нашествии»
Представитель организаторов уникальной площадки рассказал НСН о популярности тематических квизов и полевой библиотеки.
На юбилейном фестивале «Нашествие» впервые за 20 лет появился «БиблиоШатёр». Гости «Главного приключения года» в течение всех четырех дней могут не только почитать книги, но и забрать их с собой, а также поиграть в настольные игры и принять участие в тематических квизах.
Как рассказал НСН директор смарт-библиотеки имени А. Ахматовой, выступающей организатором «БиблиоШатра», Владимир Косаревский дебютная площадка оказалась очень популярной среди гостей «Нашествия».
«Мы организовали игротеку, у нас каждый день происходят настольные игры. Интеллектуальные игры, тематические квизы. Вчера был по русскому року, сегодня по “Гарри Поттеру” и завтра по “Игре престолов”. Сегодня мы сделали дополнительный квиз, потому что участников очень много. Люди приходят, регистрируются, просят, умоляют, сделайте еще. И мы даже подумали о том, чтобы сделать три квиза в один день, потому что огромный интерес и огромное желание с этим познакомиться, поиграть», — рассказал собеседник агентства.
Кроме того, в «БиблиоШатре» гости «Нашествия» могут посмотреть виртуальные экскурсии.
«Это образовательные фильмы по разным темам, созданные в VR, и в течение дня мы все это миксуем, потому что людям нужно помимо музыки, еще что-то. Им нужен интеллектуальный досуг, им нужно просто передохнуть», — отметил Владимир Косаревский.
Напомним, юбилейное «НАШЕСТВИЕ» проходит традиционно в Большом Завидове с 18 по 21 июля. За четыре дня зрители смогут услышать более сотни групп и артистов. Одной из новинок юбилейного «НАШЕСТВИЯ» стал павильон «Роскосмоса». Гости фестиваля смогут увидеть запуск космической ракеты с Земли в прямом эфире на экранах Главной сцены, пообщаться с космонавтами МКС и пройти первоначальный отбор в отряд космонавтов.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- «7Б» о «Нашествии»: Сказка, трогательная до слез!
- Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем
- Космонавты МКС поприветствовали гостей «Нашествия»
- Космонавт Олег Артемьев предложил провести «Нашествие» на Луне и на Марсе
- Таких берут в космонавты. Психологи «Роскосмоса» протестировали гостей «НАШЕСТВИЯ-2019»