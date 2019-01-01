«БиблиоШатёр» успешно дебютировал на «Нашествии»

На юбилейном фестивале «Нашествие» впервые за 20 лет появился «БиблиоШатёр». Гости «Главного приключения года» в течение всех четырех дней могут не только почитать книги, но и забрать их с собой, а также поиграть в настольные игры и принять участие в тематических квизах.

Как рассказал НСН директор смарт-библиотеки имени А. Ахматовой, выступающей организатором «БиблиоШатра», Владимир Косаревский дебютная площадка оказалась очень популярной среди гостей «Нашествия».

«Мы организовали игротеку, у нас каждый день происходят настольные игры. Интеллектуальные игры, тематические квизы. Вчера был по русскому року, сегодня по “Гарри Поттеру” и завтра по “Игре престолов”. Сегодня мы сделали дополнительный квиз, потому что участников очень много. Люди приходят, регистрируются, просят, умоляют, сделайте еще. И мы даже подумали о том, чтобы сделать три квиза в один день, потому что огромный интерес и огромное желание с этим познакомиться, поиграть», — рассказал собеседник агентства.