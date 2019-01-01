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«Аффинаж»: «Нашествие» - это спорт!

20 июля14:28

Солист группы Эм Калинин поделился с НСН своими впечатлениями о юбилейном фестивале.

Выступление на фестивале «Нашествие» подобно спортивному состязанию, заявил в интервью НСН солист группы «Аффинаж» Эм Калинин.

«Фестиваль – это спорт. Лично для меня, не могу говорить за всю группу. Все в таком экстремальном режиме. На сольном концерте на саундчеки иногда по полтора-два часа уходит, а тут укладываешься в 15-20 минут, и это спорт», — сказал музыкант.

В этом году группа «Аффинаж» открыла третий день «Нашествия» на «Главной сцене», где музыканты оказались уже во второй раз.

Гости «Нашествия» становятся ближе к космосу

«Нас уже второй раз приглашают выступать на “Главной сцене”. Мы очень признательны и “Нашествию”, и “Нашему Радио” за то, что они нас отмечают, приглашают, не забывают. Это приятно», — сказал Эм Калинин.

Напомним, что в этом году крупнейший фестиваль России и ближнего зарубежья «Нашествие» отмечает своё 20-летие.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Нашествие 2019