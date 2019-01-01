«Аффинаж»: «Нашествие» - это спорт!

Российским дипломатам пока не удалось установить связь с тремя соотечественниками на борту британского танкера, который был задержан Ираном

Исключить пиво из разряда алкогольной продукции предложил Минпромторг

Выезд на полосу встречного движение стал наиболее частой причиной дорожных аварий с человеческими жертвами

Экипаж МКС вышел на прямую связь со зрителями «Нашествия-2019»