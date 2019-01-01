«Аффинаж»: «Нашествие» - это спорт!
Солист группы Эм Калинин поделился с НСН своими впечатлениями о юбилейном фестивале.
Выступление на фестивале «Нашествие» подобно спортивному состязанию, заявил в интервью НСН солист группы «Аффинаж» Эм Калинин.
«Фестиваль – это спорт. Лично для меня, не могу говорить за всю группу. Все в таком экстремальном режиме. На сольном концерте на саундчеки иногда по полтора-два часа уходит, а тут укладываешься в 15-20 минут, и это спорт», — сказал музыкант.
В этом году группа «Аффинаж» открыла третий день «Нашествия» на «Главной сцене», где музыканты оказались уже во второй раз.
«Нас уже второй раз приглашают выступать на “Главной сцене”. Мы очень признательны и “Нашествию”, и “Нашему Радио” за то, что они нас отмечают, приглашают, не забывают. Это приятно», — сказал Эм Калинин.
Напомним, что в этом году крупнейший фестиваль России и ближнего зарубежья «Нашествие» отмечает своё 20-летие.
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