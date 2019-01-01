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Бари Алибасов пробудет в медикаментозном сне двое суток

6 июня21:38

В состоянии медикаментозного сна Бари Алибасов пробудет два дня. Об этом сообщил сын продюсера. Напомним, что Бари случайно отравился химической жидкостью - средством для прочистки труб. Его состояние Алибасова, оценивается как стабильно тяжелое.

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При этом в группе «На-На», которую много лет продюсирует Алибасов сообщили, что никаких дополнительных сведений у них нет, в палате Бари Каримович находится без мобильного телефона. Вся информация поступает от семьи продюсера.

Ранее один из участников группы «На-На» Владимир Политов в эфире НСН опроверг подготовку Алибасова к операции.


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ФОТО: flickr.com // Фото Москвы Moscow-Live.ru
ТЕГИ:Бари АлибасовОтравление