Бари Алибасов пробудет в медикаментозном сне двое суток
В состоянии медикаментозного сна Бари Алибасов пробудет два дня. Об этом сообщил сын продюсера. Напомним, что Бари случайно отравился химической жидкостью - средством для прочистки труб. Его состояние Алибасова, оценивается как стабильно тяжелое.
При этом в группе «На-На», которую много лет продюсирует Алибасов сообщили, что никаких дополнительных сведений у них нет, в палате Бари Каримович находится без мобильного телефона. Вся информация поступает от семьи продюсера.
Ранее один из участников группы «На-На» Владимир Политов в эфире НСН опроверг подготовку Алибасова к операции.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Бари Алибасов пробудет в медикаментозном сне двое суток
- Владимир Путин обвинил в раскачивании США мировой системы безопасности
- «Лидеры России» заняли более сотни высоких должностей
- Более 200 человек простились со спецназовцем Белянкиным
- Москолькова посетила раненного в Косове дипломата