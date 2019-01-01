Бари Алибасов пробудет в медикаментозном сне двое суток

При этом в группе «На-На», которую много лет продюсирует Алибасов сообщили, что никаких дополнительных сведений у них нет, в палате Бари Каримович находится без мобильного телефона. Вся информация поступает от семьи продюсера.

Ранее один из участников группы «На-На» Владимир Политов в эфире НСН опроверг подготовку Алибасова к операции.



