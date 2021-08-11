Тоннель между станциями БКЛ «Печатники» и «Нагатинский Затон» пройден наполовину

Тоннель между станциями «Печатники» и «Нагатинский Затон» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро пройден больше чем наполовину. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

По его словам, тоннелепроходческий комплекс «Виктория» на данный момент прошел 904 метра двухпутного тоннеля между станциями, что составляет более половины длины тоннеля в целом.

Глава Стройкомплекса добавил, что также на восточном участке БКЛ продолжается проходка двухпутного тоннеля между станциями «Нагатинский Затон» и «Кленовый бульвар». Там пройдено более 70% строящегося тоннеля. Кроме того, идет проходка однопутного тоннеля от станции «Каширская» в сторону «Кленового бульвара».