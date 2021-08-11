Тоннель между станциями БКЛ «Печатники» и «Нагатинский Затон» пройден наполовину

Тоннель между станциями «Печатники» и «Нагатинский Затон» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро пройден больше чем наполовину. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

По его словам, тоннелепроходческий комплекс «Виктория» на данный момент прошел 904 метра двухпутного тоннеля между станциями, что составляет более половины длины тоннеля в целом.

Глава Стройкомплекса добавил, что также на восточном участке БКЛ продолжается проходка двухпутного тоннеля между станциями «Нагатинский Затон» и «Кленовый бульвар». Там пройдено более 70% строящегося тоннеля. Кроме того, идет проходка однопутного тоннеля от станции «Каширская» в сторону «Кленового бульвара».

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Комплекс «Виктория» сейчас находится на специальной площадке, где у него заменят режущий инструмент и далее он пойдет под руслом Москвы-реки. Об этом сообщил генеральный директор АО «Мосинжпроект» (управляющая компания по строительству новых линий и станций столичного метро) Юрий Кравцов.

Он уточнил, что комплекс «Виктория» также прошел зону плотной городской застройки в районе Печатники. По трассе преобладают смешанные грунты (от песков до известняков), сильно обводненные.

Кравцов добавил, что восточный участок БКЛ готов наполовину. На нем ведется строительство четырех станций: «Кленовый бульвар», «Нагатинский Затон», «Печатники» и «Текстильщики». Планируется, что их открытие улучшит транспортную доступность для жителей прилегающих районов.

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ФОТО: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
ТЕГИ:Московское МетроСтроительство
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