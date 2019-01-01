Активисты Екатеринбурга намерены провести очередную акцию против строительства храма

Роскомнадзор потребовал удалить видеозаписи протестов против строительства храма на месте сквера в Екатеринбурге из-за комментариев пользователей. Это было сделано.

РИА ФАН добавляет, пресс-секретарь патриарха всея Руси Кирилла протоиерей Александр Волков призвал противников строительства храма в Екатеринбурге «немного успокоиться». Он подчеркнул, что РПЦ со своей стороны всегда готова к диалогу, и этот случай не исключение.

Ранее НСН писала, что протодиакон Андрей Кураев на Руси храмы строили всем миром и для всей общины

