Активисты Екатеринбурга намерены провести очередную акцию против строительства храма
Активисты в Екатеринбурге собрались провести очередную акцию в защиту сквера возле театра драмы от строительства собора святой Екатерины. Юрист Иван Волков пояснил «Интерфаксу», что поданое уведомление о проведении пикета у руководства министерства общественной безопасности особых вопросов не вызывает. В акции примут участие общественники и члены «Комитета спасения сквера», всего в пределах 100 человек
Роскомнадзор потребовал удалить видеозаписи протестов против строительства храма на месте сквера в Екатеринбурге из-за комментариев пользователей. Это было сделано.
РИА ФАН добавляет, пресс-секретарь патриарха всея Руси Кирилла протоиерей Александр Волков призвал противников строительства храма в Екатеринбурге «немного успокоиться». Он подчеркнул, что РПЦ со своей стороны всегда готова к диалогу, и этот случай не исключение.
Ранее НСН писала, что протодиакон Андрей Кураев на Руси храмы строили всем миром и для всей общины
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