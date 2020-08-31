Адвокат оценил перспективы иска к рэперу Моргенштерну

Президент Союза адвокатов России Игорь Трунов рассказал на пресс-конференции НСН, как рэпер Моргенштерн может оказаться в суде за песни.

Иск учителя географии Артёма Васильевых и музыканта Юрия Семеняка к рэперу Алишер Моргенштерн не примет суд, такое мнение на пресс-конференции НСН «Домики для рабов». За что Моргенштерн может пойти под суд?» высказал президент Союза адвокатов России Игорь Трунов.

«Иск сейчас на рассмотрении у судьи. Я думаю, что он его не примет, потому ответчик – уполномоченный по делам несовершеннолетних Кузнецова - не тот. Подать в суд с бухты-барахты на нее не получится. И потом закон регулирует виды информации, которые подпадают под запрет. Мы с лингвистом проанализировали это интервью и не нашли признаков запрещенной информации. Поэтому нормы закона в иске не соблюдены – ненадлежащий ответчик и отсутствие предмета», - сказал Трунов.

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Он добавил, что любой гражданин может подать в суд на Моргенштерна, но не за интервью, а за содержание его песен.

«Есть вопросы к творчеству. Там публичная матерщина. Это административно наказуемое деяние, до 15 суток ареста. С точки зрения закона, Моргенштерна можно привлечь его к ответственности и подчистить его творчество», - пояснил юрист.

Ранее музыкант Юрий Семеняк заявил на пресс-конференции НСН, что рэпер Алишер Моргенштерн вышел, за пределы своего творчества, заявив, что учебные заведения являются «домиками, из которых выходят рабы».

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:Игорь ТруновПресс-конференция НСНСудыРэперы
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