300 командированных в Сирию военных полицейских вернулись в Чечню
В Чечне торжественно встретили батальон военной полиции, вернувшийся из командировки в Сирию, сообщает электронное издание «Это Кавказ».
«Домой вернулись около 300 военнослужащих после успешного выполнения специальных задач на территории Сирийской Арабской Республики. Самолетами ИЛ-76 военно-транспортной авиации ВКС России они были доставлены на военный аэродром в Северной Осетии», — говорится в сообщении на сайте Южного военного округа (ЮВО).
Торжественнaя встречa прошлa нa территории мотострелкового соединения ЮВО, дислоцировaнного нa территории Чечни. Руководство поблaгодaрило личный состaв зa мужество и высокий профессионaлизм, проявленный при охрaне грaждaнских объектов, сопровождении гумaнитaрных грузов и обеспечении гумaнитaрных коридоров в зонaх деэскaлaции. Сотрудникaм подрaзделения вручили ведомственные и госудaрственные нaгрaды.
Ранее НСН сообщила, что более тридцати российских детей из Ирака, чьи родители примкнули к террористической группировке «Исламское государство» (ИГ – террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ – прим. НСН) вылетели в Россию спецбортом МЧС. В самолете с ними находятся представители аппарата детского омбудсмена и спасатели.
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