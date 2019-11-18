Спецборт МЧС доставит более 30 российских детей из Ирака в Москву

Как пишет РИА Новости, пассажиров в аэропорту «Жуковский» встретит уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Источник отмечает, что на борту находятся дети в возрасте от года до 9 лет. Все они был обнаружены в тюрьмах и приютах Багдада. После посадки в «Жуковском» дети будут доставлены в Научный центр здоровья детей, где их уже будут ждать родственники.

Ранее НСН писала, что правительство России предпринимает усилия, чтобы вернуть из Сирии детей исламистских боевиков домой к бабушкам и дедушкам. В репортаже из Грозного в Чечне The New York Times сообщается, что речь идет о сотнях, а, по некоторым данным, тысячах детей, которых с собой привезли родители, находящиеся в САР для поддержки «Исламского государства» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в России - прим. НСН).



При этом американское издание считает, что действия российской стороны основаны не на гуманных соображениях, а только на практичном расчете безопасности – чтобы дети не попали под влияние исламистов и не вернулись уже «радикализированными взрослыми».

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров в эфире НСН заявил, что подобные выводы американских СМИ можно с уверенностью интерпретировать как идеологическое поражение.



