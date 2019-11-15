Сванидзе: Дружбы в международных отношениях не бывает!

Николай Сванидзе: «Сирия – это такая площадка, на которой каждый считает себя победителем. Глава Сирии считает себя победителем потому, что мы его оставили у власти. Мы считаем себя победителями потому, что мы его оставили у власти. Эрдоган считает себя победителем потому, что считает, что это он его оставил у власти. И вообще, Эрдоган считает, что там он добился всего, чего хотел. У нас сейчас, вроде как, союз с Эрдоганом (я не знаю, правда, какого мнения на этот счет Эрдоган), но Трамп хочет переманить его на свою сторону. И у него есть все основания это сделать, потому, что у него гораздо больше материальных возможностей, чем у нас. Поэтому, в конечном счете, такие люди, как Эрдоган, которые идут не за дружбой (дружбы в международных отношениях вообще нет), а за интересом, вполне себе пиковом, конечно, будут тянуться к Америке, а не к нам. Также, как африканские диктаторы, в конечном счете, при всех наших подачках тянулись к Америке. Поэтому тут наши перспективы не самые светлые», - констатировал он, общаясь с НСН.

