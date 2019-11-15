Сванидзе: Дружбы в международных отношениях не бывает!
Журналист и публицист Николай Сванидзе специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
Назарбаев предложил провести встречу Путина и Зеленского в Казахстане
Нурсултан Назарбаев предложил провести на территории Казахстана встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Николай Сванидзе: «На самом деле, это перспективно. Путин и Зеленский, вроде бы, друг на друга аллергии не испытывают, не против встречи, но никто не хочет делать первым шаг на встречу. У Зеленского - комплексы, он молодой президент, его еще считают комическим актером, ему нужно зарабатывать авторитет, а тут он будет проситься, топтаться в приемной у Путина, а Путин ему будет отказывать? Сейчас! Путин, наоборот, считает: кто такой Зеленский, чтобы он, Путин, первым делал шаг на встречу! А когда такой уважаемый президент, как Нурсултан Абишевич, может быть, они и согласятся. Что они решат – другой вопрос. Но сама встреча во вред не пойдет!», - подчеркнул Николай Сванидзе, общаясь с НСН.
Трамп предложил Эрдогану сделку на 100 миллиардов долларов
Президент США Дональд Трамп предложил своему турецкому коллеге Тайипу Эрдогану торговую сделку на 100 миллиардов долларов, а также «обходной путь» разрешения ситуации с санкциями, которые Вашингтон пообещал ввести в отношении Анкары за покупку российских ЗРК С-400.
Николай Сванидзе: «Сирия – это такая площадка, на которой каждый считает себя победителем. Глава Сирии считает себя победителем потому, что мы его оставили у власти. Мы считаем себя победителями потому, что мы его оставили у власти. Эрдоган считает себя победителем потому, что считает, что это он его оставил у власти. И вообще, Эрдоган считает, что там он добился всего, чего хотел. У нас сейчас, вроде как, союз с Эрдоганом (я не знаю, правда, какого мнения на этот счет Эрдоган), но Трамп хочет переманить его на свою сторону. И у него есть все основания это сделать, потому, что у него гораздо больше материальных возможностей, чем у нас. Поэтому, в конечном счете, такие люди, как Эрдоган, которые идут не за дружбой (дружбы в международных отношениях вообще нет), а за интересом, вполне себе пиковом, конечно, будут тянуться к Америке, а не к нам. Также, как африканские диктаторы, в конечном счете, при всех наших подачках тянулись к Америке. Поэтому тут наши перспективы не самые светлые», - констатировал он, общаясь с НСН.
Эксперты назвали самые «пьющие» страны мира
Эксперты назвали самые «пьющие» страны мира. По данным Организации экономического развития и сотрудничества «Здоровье вкратце», на первом месте расположилась Литва. Следом расположились Австрия и Франция. Россия оказалась на седьмой позиции рейтинга.
Николай Сванидзе: «Дорогие друзья, 7 – это хорошая цифра, красивая! Мы - не самые первые, не самые пьющие. Но, с другой стороны, и не далеко от первого места. Иначе это ударило бы по нашему самоуважению. Что мы, совсем непьющие что ли? Что ж у нас мужик и выпить не может? Да, самая пьющая – Литва. За ней, как ни странно, Австрия и Франция. У них, конечно, винная традиция, винная культура, не сравнится с нашей традицией распития крепких алкогольных напитков. В общем, 7 место я считаю почетным», - отметил Николай Сванидзе в эфире НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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