Чуть-чуть эмоций и полная секретность. Как озвучивали «Игру престолов» в России

Владимир Антипов: В закадровом озвучивании это обычная практика. Чтобы зрителю было комфортнее смотреть сериал, мы немного изменяем звучание голоса, чтобы выделить отдельных персонажей. Также мы стараемся слегка выделять характерные особенности речи персонажа, но делаем это так, чтобы зритель мог слышать оригинальный голос, эмоции, и сопоставлять это с русской речью. При дублировании картины — когда не слышен оригинальный голос — озвучивать нескольких персонажей уже не получится, а все эмоции персонажа нужно отыгрывать полностью.

- Вам приходилось ли разговаривать с самим собой?

ВА: Было несколько диалогов между персонажами, которых озвучиваю я, и здесь как раз особенно важно голосом и интонацией отделить персонажей друг от друга, чтобы зритель понимал происходящее, и русская речь не превращалась в монотонное чтение текста.

- А друзья ваш голос узнавали?

ВА: Да: сообщения в социальных сетях и мессенджерах от друзей стали приходить ранним утром 15 апреля, когда первая серия Игры Престолов вышла на «Амедиатеке».

- Сервис предпринимал какие-то меры, чтобы при озвучке не утекли спойлеры?

Кирилл Туранский: Разумеется, у студии «Новамедиа» подписано соглашение о неразглашении с заказчиком (онлайн-сервисом «Амедиатека», — прим. ред.) и со всеми причастными. Видео приходит с ватермарками, доступ к материалам имеют только те, кто непосредственно задействован в процессе озвучивания. Артисты видят только свои партии и только на записи.

- А знакомые выпрашивали спойлеры?

ВА: Да, но наспойлерить никому даже при всем желании я бы не смог. Во-первых, соглашение о неразглашении запрещает это делать. Во-вторых, во время озвучивания я смотрю не всю серию, а только те её части, где есть персонажи, которых я озвучиваю, поэтому не понимаю контекст, да и вообще так сложилось, что я не видел ни одной серии Игры Престолов до момента приглашения принять участие в озвучивании последнего сезона, поэтому происходящее на экране я начал понимать не сразу, что уж говорить о пересказе его кому-либо. По мере озвучивания последнего сезона наверстывал упущенные знания. Уже в процессе стало интересно, чем всё закончится и кто займет Железный трон.

- Все семь сезонов сериала выходили сразу с дубляжом, почему перед последним сезоном озвучка была изменена на закадровый голос?

КТ: HBO для этого сезона ужесточили политику конфиденциальности, материалы для этого сезона приходили всего лишь чуть больше чем за сутки до эфира. За сутки сделать дубляж невозможно, а вот качественное многоголосое озвучение - вполне реально, если отработаны технологии. Как давний надёжный партнёр «Амедиатеки», мы получили предложение делать премьерную закадровую версию, и с энтузиазмом его приняли.

- Вокруг последнего сезона очень много хайпа. Многие поклонники недовольны решениями сценаристов. А вам самим сезон понравился?

КТ: Последнему сезону не хватает крепкого фундамента в виде литературной основы. Есть ощущение скомканности: будто шоураннеры решали задачу «быстренько свернуть все арки персонажей, и заодно, чтобы как-нибудь выстрелила кучка ружей, развешанных по стенам». Но даже с учетом этого, Игра Престолов, как феномен мировой культуры, сложно переоценить.

Напомним, «Игра престолов» выходила на HBO с апреля 2011 года. Изначально сценаристы практически не отступали от оригинального материала – книг Джорджа Мартина. Однако у последних сезонов книжной основы не было и сценаристом приходилось самим заканчивать, начатый Мартином сюжет. Однако ранее в сети появилась петиция от фанатов о пересъёмке восьмого сезона саги. На момент написания материала её подписали более миллиона человек. На IMDB сериал имеет беспрецедентно высокий рейтинг – 9,5.

