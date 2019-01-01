Кинокритик призвал недовольных «Игрой престолов» скинуться по миллиону

Поклонники «Игры престолов» требуют от создателей переснять финальный, восьмой сезон сериала. Соответствующая петиция размещена на сайте Change.org. По мнению фанатов, зрители заслужили более осмысленное содержание финального сезона. Поклонники возмущены некомпетентностью создателей сериала, в которой те расписались. Также поклонники отмечают отсутствие исходного материала в сценарии, на который создателям следовало бы опереться.

На момент публикации петицию подписали более 330 тысяч человек. Однако, по сравнению с общим числом зрителей финального сезона сериала, число протестующих не имеет значения, заявил НСН кинокритик Давид Шнейдеров.

«Последнюю серию посмотрело около 11 миллионов человек! Недовольные есть всегда, недовольные всегда будут. Вспомните, сколько негодования вызвало продолжение саги “Звездные войны”, когда она перешла в хищные лапы “Диснея”. И сколько было возмущения, когда “Дисней” заявил недавно, что собирается еще продлить эту уже зверски осточертевшую всем сагу. Тем не менее, у акул кинобизнеса свои соображения, у зрителей свои. В конце концов, за предыдущие семь сезонов каждый придумал себе финал, каждый придумал себе развитие персонажей. Если это развитие событий или персонажа не устраивает фаната, то он пишет петицию. Чем больше петиций, тем выше популярность сериала», — отметил собеседник НСН.