Фанаты «Игры престолов» требуют переснять финальный сезон саги

Поклонники «Игры престолов» требуют от создателей переснять финальный, восьмой сезон сериала. Соответствующая петиция размещена на сайте Change.org.

По мнению фанатов, зрители заслужили более осмысленное содержание финального сезона. Как отмечает телеканал «360», фанаты возмущены некомпетентностью создателей сериала, в которой те расписались. Также поклонники отмечают отсутствие исходного материала в сценарии, на который создателям следовало бы опереться.

Напомним, восьмой сезон «Игры престолов» стартовал 14 апреля. Как отмечает АГН Москва, российские букмекеры принимают ставки на то, что в финале сериала погибнет Мать драконов — Дейнерис Таргариен, а Семь королевств возглавит Дом Старков.

Добавим, ранее кинокритик Давид Шнейдеров в эфире НСН раскрыл, в чём секрет популярности киносаги у зрителей во всём мире.

